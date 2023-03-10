Чимаев: «Бой с Джоном Джонсом? Наш брат Амагов дал всем знать, что его можно ронять»

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев порассуждал на тему возможного противостояния с действующим чемпионом тяжелого дивизиона UFC Джоном Джонсом.

«Бой с Джонсом? Я выступаю в 77-84 кг, а он в весовой категории до 93 кг. Сейчас я перехожу в 84 кг, а там посмотрим, если Джон Джонс не уйдет, — сказал Чимаев на встрече со студентами и детьми-сиротами в Чеченском государственном университете. — А так-то наш близкий брат, с которым я общаюсь, Адлан Амагов, его уже ронял. Он дал нам всем знать, что его можно ронять, победить».

На счету Чимаева в ММА 12 побед и 0 поражений.

Амагов в прошлым выступал в UFC и тренировался в США с Джоном Джонсом.