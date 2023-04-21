Боец Hardcore FC Рзаев рассказал, кого будет поддерживать в поединке Макарян — Апсит

Боец промоушена Hardcore FC Джавид Рзаев рассказал, кого будет поддерживать в поединке между Геннадием Макаряном и Вадимом Апситом.

«У меня там выступает мой близкий друг — Геннадий Макарян. Мы практически с одного города. Я очень буду надеяться, что Геннадий выиграет, и выиграет уверенно. Самое главное — чтобы без травм», — приводит слова Рзаева РЕН ТВ.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» главным поединком вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото. В соглавном бою сойдутся Мариф Пираев и Родриго Капораль. Также пройдут поединки Анастасия Янькова — Сюденюр Бостанжи и Геннадий Макарян — Вадим Апсит.

Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер 21 апреля. Телеканал РЕН ТВ покажет главные бои в прямом эфире.