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ММА

Сегодня, 08:53

Боец Hardcore FC Рзаев рассказал, кого будет поддерживать в поединке Макарян — Апсит

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Боец промоушена Hardcore FC Джавид Рзаев рассказал, кого будет поддерживать в поединке между Геннадием Макаряном и Вадимом Апситом.

«У меня там выступает мой близкий друг — Геннадий Макарян. Мы практически с одного города. Я очень буду надеяться, что Геннадий выиграет, и выиграет уверенно. Самое главное — чтобы без травм», — приводит слова Рзаева РЕН ТВ.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» главным поединком вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото. В соглавном бою сойдутся Мариф Пираев и Родриго Капораль. Также пройдут поединки Анастасия Янькова — Сюденюр Бостанжи и Геннадий Макарян — Вадим Апсит.

Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер 21 апреля. Телеканал РЕН ТВ покажет главные бои в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1096685-boets-hardcore-fc-rzaev-predskazal-pobedu-makariana-v-boe-s-apsitom
ММА
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