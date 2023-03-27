47-летний дагестанский боец вызвал Дацика на бой: «Ты упадешь! Для тебя же лучше, если ты не встанешь»

47-летний дагестанский ветеран ММА Ибрагим Магомедов (22-8) прокомментировал выступление Вячеслава Дацика и Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса на Ural FC, а также заявил, что нокаутирует «Рыжего Тарзана».

«Вы видели очередное противостояние [Дацика и Дос Сантоса], если это можно назвать противостоянием, — сказал Магомедов «СЭ». — Я изначально предполагал, что бой закончится именно так. Я не знаю, сколько еще продлится эта клоунада с участием Дацика. Он вырубает неподготовленных, непонятных бойцов. Конечно, он будет избегать боя со мной, так как я не стану для него мишенью. Это будет для меня очередной разогревочный бой. Конечно, надо отдать должное, что в последнее время Дацик поднял свой уровень по ударке, но этот уровень для очень слабых бойцов, как Мондрагон. Если российская публика хочет увидеть настоящий, качественный бой, я готов. Либо бокс, либо K-1. Дацик, хватит вызывать всяких мешков на бой. Я лично хочу тебя вызвать на бой, и я на 100 процентов уверен, что ты упадешь. Для тебя же будет лучше, если ты не встанешь».

Дацик нокаутировал Дос Сантоса в первом раунде. Бой состоялся 25 марта в лиге Ural FC в Самаре.

Магомедов завершил карьеру в 2012 году, когда проиграл Александру Емельяненко (28-9) в связи с остановкой врачей.