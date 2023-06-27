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Сегодня, 12:34

Илия Топурия напомнил Дане Уайту о его обещании: «Посмотрим, сдержит ли он свое слово»

Топурия рассказал, что Дана Уайт обещал ему турнир в Испании
Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в полулегком дивизионе испанец с грузинскими корнями Илия Топурия (14-0) рассказал, что Дана Уайт обещал ему турнир в Испании.

«Ровно год назад у меня была встреча в Лас-Вегасе с Даной Уайтом и Хантером [Кэмпбеллом]. Дана сказал мне, что как только я войду в пятерку лучших, UFC приедет в Испанию. Сейчас я буду в пятерке лучших, и поглядим, сдержит ли Дана свое слово», — сказал Топурия изданию Mirror Fighting.

Топурия победил Джоша Эммета (18-4) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.

Дана Уайт
Илия Топурия
ММА
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