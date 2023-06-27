Илия Топурия: «Могу прикончить любого в легком дивизионе»

Топурия уверен, что может стать чемпионом как в полулегком, так и в легком весе

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком дивизионе Илия Топурия (14-0) уверен, что может стать чемпионом как в полулегком, так и в легком весе.

«В полулегком дивизионе никто не может сравниться с моим уровнем. Никто. Что дальше? Бой за титул. Даже в легком весе меня никто не сможет остановить. Я знаю, что могу прикончить каждого. Я знаю это точно. Я тренируюсь со многими парнями. Я знаю, какая у меня сила, я знаю, какая у меня техника, я знаю, насколько я хорош», — сказал Топурия в эфире The MMA Hour.

Топурия победил Джоша Эммета (18-4) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.