Махачев: «Конор много пьет и курит целями днями. Не верю в его бой с Чендлером»

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев заявил, что не верит в поединок между ирландцем Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

«Макгрегор — Чендлер? Не думаю, что Конор захочет подраться с ним, потому что он много пьет и курит целыми днями. Он лишь примет участие в TUF, сделает пару интересных вещей, потому что люди начали забывать о нем, а ему надо оставаться на слуху. Я даже не помню, когда он проводил свой последний поединок. Если и подерутся, то, наверное, в полусреднем весе», — сказал Махачев в интервью WEIGHING IN. — «Если же он [Макгрегор] победит Чендлера, то, скорее всего, UFC захотят устроить ему бой за пояс в легком весе. Хочу ли я этого боя? Почему бы и нет? Нужно быть глупым бойцом, чтобы говорить нет денежным боям. Нужно будет просто выйти, побить его, заработать и быть счастливым».

Макгрегор и Чендлер станут тренерами команд в новом сезоне бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. Ожидается, что по окончанию съемок они проведут бой друг с другом.