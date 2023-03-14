0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:30

Махачев: «Конор много пьет и курит целями днями. Не верю в его бой с Чендлером»

Махачев заявил, что не верит в поединок между Макгрегором и Чендлером
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев заявил, что не верит в поединок между ирландцем Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

«Макгрегор — Чендлер? Не думаю, что Конор захочет подраться с ним, потому что он много пьет и курит целыми днями. Он лишь примет участие в TUF, сделает пару интересных вещей, потому что люди начали забывать о нем, а ему надо оставаться на слуху. Я даже не помню, когда он проводил свой последний поединок. Если и подерутся, то, наверное, в полусреднем весе», — сказал Махачев в интервью WEIGHING IN. «Если же он [Макгрегор] победит Чендлера, то, скорее всего, UFC захотят устроить ему бой за пояс в легком весе. Хочу ли я этого боя? Почему бы и нет? Нужно быть глупым бойцом, чтобы говорить нет денежным боям. Нужно будет просто выйти, побить его, заработать и быть счастливым».

Макгрегор и Чендлер станут тренерами команд в новом сезоне бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. Ожидается, что по окончанию съемок они проведут бой друг с другом.

Ислам Махачев
Конор Макгрегор
ММА
0
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ислам Махачев сделал заявление о следующем бое в UFC

Камил Гаджиев: «Бойцы — не бизнесмены, они в основном болваны необразованные»