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Сегодня, 12:49

Адесанья: «С удовольствием протащу труп дю Плесси через всю Южную Африку»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) отреагировал на слова средневеса Дрикуса дю Плесси (19-2), который заявил, что он в отличие от Камару Усмана (20-3) и Адесаньи родился и живет в Африке.

«Я так хочу надрать ему задницу. Я хочу сделать это в ЮАР или Нигерии, — сказал Адесанья на пресс-конференции UFC. — Но он должен пахать. Покажи мне что-нибудь, чтобы я дал тебе возможность подраться за титул. Ты должен подбирать слова, когда говоришь о тех, кто был до тебя. Мы проложили путь для тебя. Ты хочешь быть большим мальчиком? Я молю бога, чтобы он продолжил побеждать, потому что в таком случае я с удовольствием протащу его труп через всю Южную Африку».

Адесанья нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

Дю Плесси идет на серии из семи побед. В прошлом бою он одолел Дерека Брансона (23-9) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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