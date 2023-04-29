Боец Калинин: «Олейник сделает свое дело, Томпсону будет очень тяжело»

Российский боец Сергей Калинин высказал мнение, что Алексей Олейник является явным фаворитом в предстоящем поединке против британца Оли Томпсона.

«Я думаю, Олейник сделает свое дело, — цитирует РЕН ТВ Калинина. — Он очень много выступал в организациях серьезных. Он один из сильнейших в мире бойцов MMA — сопернику будет очень тяжело. Олейник борьбой славится. Он может выдерживать много ударов, много пропускать, может и сам наносить очень плотные удары. У него есть излюбленный прием, при помощи которого он побеждал многих серьезных противников даже в UFC. Это такой великий человек. По моему мнению, будет грандиозный бой».

Бой российской звезды MMA Алексея Олейника против британца Оли Томпсона станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.