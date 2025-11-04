Сидельников: «Не хочу рассказывать, кто инициировал мой уход из команды Федора Емельяненко, это долгая история»

Российский боец Кирилл Сидельников прокомментировал слова Федора Емельяненко о работе с ним. Ранее Последний император назвал разочарованием сотрудничество с Сидельниковым и Анатолием Токовым.

«Я ушел из команды два года назад, и с тех пор мы не общаемся. Анатолий Токов тоже ее покинул. Может, поэтому Емельяненко так сказал. Меня не задели слова Федора, мы разошлись обоюдно. Я благодарен ему за все, что он сделал для меня. Как в спортивном плане, так и в человеческом. Что случилось, то случилось. Не хочу рассказывать, кто инициировал мой уход. Это долгая история», — приводит слова Сидельникова Legalbet.

Сидельников провел 22 боя в ММА, в которых одержал 15 побед и потерпел 7 поражений. В настоящий момент 37-летний боец занимает должность генерального директора лиги Ural FC.