4 ноября, 19:15

Сидельников: «Не хочу рассказывать, кто инициировал мой уход из команды Федора Емельяненко, это долгая история»

Российский боец Кирилл Сидельников прокомментировал слова Федора Емельяненко о работе с ним. Ранее Последний император назвал разочарованием сотрудничество с Сидельниковым и Анатолием Токовым.

«Я ушел из команды два года назад, и с тех пор мы не общаемся. Анатолий Токов тоже ее покинул. Может, поэтому Емельяненко так сказал. Меня не задели слова Федора, мы разошлись обоюдно. Я благодарен ему за все, что он сделал для меня. Как в спортивном плане, так и в человеческом. Что случилось, то случилось. Не хочу рассказывать, кто инициировал мой уход. Это долгая история», — приводит слова Сидельникова Legalbet.

Сидельников провел 22 боя в ММА, в которых одержал 15 побед и потерпел 7 поражений. В настоящий момент 37-летний боец занимает должность генерального директора лиги Ural FC.

Источник: Legalbet
  • Niko McCowrey

    Идите за пределы России всей шоблой: "херои" пабдлика", его автор и руководитель соответствующего направления.

    04.11.2025

    Федор Емельяненко
    ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
