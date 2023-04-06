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Сегодня, 09:30

Кори Сэндхэген: «Бенил Дариуш победит Ислама Махачева»

Давид Хачатрян
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Боец легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхэген (16-4) предполагает, что четвертый номер рейтинга легкого дивизиона Бенил Дариуш (22-4) сможет одолеть чемпиона Ислама Махачева (24-1).

«Я думаю, Бенил победит Махачева. Бенил, возможно, единственный парень в дивизионе, который может побить Ислама. Также на титул претендует Гэтжи, и с каждым разом он выглядит все лучше и лучше. Я действительно хочу посмотреть, как Бенил дерется за пояс», — сказал Сэндхэген в интервью Джеймсу Личну.

Дариуш и Чарльз Оливейра (33-9) встретятся 6 мая на UFC 288 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
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