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Сегодня, 07:37

Кори Сэндхэген: «Вере не стоит драться в таком стиле. Когда ты отдал два первых раунда, тяжело потом выиграть три»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхэген поделился впечатлениями от победы над Марлоном Верой на UFC San Antonio.

«Я дрался так, как и положено драться с ребятами, у которых есть нокаутирующая сила, — сказал Сэндхэген на послематчевой пресс-конференции. Марлон не очень хорошо сокращает дистанцию, поэтому я знал, если я не буду сокращать ее за него, ему будет тяжело попасть по мне.

Я дрался так, как и положено драться с ребятами, у которых есть нокаутирующая сила. Марлон не очень хорошо сокращает дистанцию, поэтому я знал, если я не буду сокращать ее за него, ему будет тяжело попасть по мне".

Сэндхэген победил Веру раздельным решением в главном событии UFC San Antonio.

UFC
ММА
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