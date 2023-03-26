Кори Сэндхэген: «Вере не стоит драться в таком стиле. Когда ты отдал два первых раунда, тяжело потом выиграть три»

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Боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхэген поделился впечатлениями от победы над Марлоном Верой на UFC San Antonio.
«Я дрался так, как и положено драться с ребятами, у которых есть нокаутирующая сила, — сказал Сэндхэген на послематчевой пресс-конференции. Марлон не очень хорошо сокращает дистанцию, поэтому я знал, если я не буду сокращать ее за него, ему будет тяжело попасть по мне.
Я дрался так, как и положено драться с ребятами, у которых есть нокаутирующая сила. Марлон не очень хорошо сокращает дистанцию, поэтому я знал, если я не буду сокращать ее за него, ему будет тяжело попасть по мне".
Сэндхэген победил Веру раздельным решением в главном событии UFC San Antonio.