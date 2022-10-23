Боец легкого веса ACA Артем Резников оценил поражение россиянина Петра Яна от американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 280.

«Честно по мне равный бой. Петр чуть был лучше и немного выиграл по очкам, но думаю что зарешала сечка. Тем более, как мы понимаем, при равных боях Пети победу не отдают. Если рассуждать о новом сопернике Яна, думаю с Мерабом Двалишвили был бы очень интересный бой», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

Петр Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (28-29, 28-29, 29-28) и потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере в ММА при 16 победах.