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Сегодня, 21:19

Майкл Чендлер: «У Порье лучший бокс в UFC»

Чендлер считает, что у Порье лучший бокс в UFC
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец легкого веса UFC Майкл Чендлер оценил навыки в боксе своего предстоящего соперника по UFC 281 Дастина Порье.

«Определенно его навыки в боксе где-то очень высоко, возможно, у него лучший бокс в UFC, — сказал Чендлер на медиа-дне к UFC 281. — В том, что касается его футворка, реакции, углов, его нестандартного тайминга... Но я верю, что я бью сильнее, я боец давления. Он уже заявил, что будет матадором в этом бою, что он ожидает от меня давления. Ты можешь ожидать давления, ожидать скорости, ожидать силы удары — но другое дело, когда ты сам оказываешься в клетке против всего этого, когда тебе придется ориентироваться в разменах с соперником, который быстрее и сильнее».

Поединок Порье и Чендлера пройдет в ночь на 13 ноября в Нью-Йорке (США) на UFC 281.

Майкл Чендлер
UFC
ММА
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