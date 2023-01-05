Туменов — о драке Даны Уайта с женой: «В Америке это серьезное преступление»

Боец лиги АСА Альберт Туменов отреагировал на конфликт между главой UFC Даной Уайтом и его супругой Энн Уайт.

«В Америке это большая проблема. Там очень остро реагируют на насилие над женщинами. У Даны могут быть проблемы, но, думаю, это скоро забудется. Американцы отличаются от людей, живущих в России. В Америке совсем другой менталитет, поэтому на это будут реагировать иначе. Неважно, как ударила женщина, ударила ли она первая, главное, что мужчина нанес удар. А это серьезное преступление», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

Ранее в Сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике во время празднования Нового года.