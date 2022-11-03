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Сегодня, 09:37

Бубба Дженкинс: «Американские борцы выбьют всю дурь из русских»

Давид Хачатрян
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Боец лиги PFL Бубба Дженкинс (19-5) сделал смелое заявление, назвав американских борцов лучшими в мире.

«Дагестанская борьба — не американская борьба, — сказал Дженкинс в интервью MMA Mania. — Мне наплевать на русскую борьбу. У них фристайл, а не фолкстайл [студенческая борьба]. Если бы они приехали к нам и поборолись с американцами в фолкстайле, мы бы выбили из них всю дурь, потому что у нас есть контроль. Мы не просто пытаемся провести тейкдаун и как-то тебя развернуть.

Студенческая борьба, борьба в фолкстайле — это лучшая борьба в смешанных единоборствах. Точка. Посмотри на их чемпионов и на выходцев из NCAA [Национальной ассоциации студенческого спорта]. Очевидно, Хабиб — это исключение".

Стоит отметить, что Дженкинс ранее проигрывал Али Багову (32-10) на ACB 54 в 2017 году техническим сабмишном во втором раунде.

ММА
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