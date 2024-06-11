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Сегодня, 13:50

Магомед Исмаилов: «Федор Емельяненко — это самая большая фигура в мире смешанных единоборств»

Давид Хачатрян
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Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) отреагировал на похвалу со стороны Федора Емельяненко (40-7), который в интервью «СЭ» заявил, что Исмаилов вызывает у него симпатию и его бои он будет смотреть.

«Федор Емельяненко — это самая большая фигура в мире смешанных единоборств. По крайней мере для меня. Я вырос на его противостояниях, на его боях, любил его поединки, его сдержанность во время поединка, во время выхода. И вы даже не представляете, как мне приятно слышать от него такие слова в свой адрес. Легендарный Федор Емельяненко! По ходу, в следующем противостоянии я буду порхать как бабочка и жалить как пчела специально для Федора Емельяненко», — сказал Исмаилов в соцсетях.

Третий бой Минеева и Исмаилова состоится по правилам бокса. Поединок пройдет 20 июля в Москве на площадке Live Арена вместимостью 11 000 человек. Формат — 8 раундов по 3 минуты.

Минеев и Исмаилов дважды встречались друг с другом. Первый их поединок прошел в октябре 2018 года в турнире Fight Nights Global 90 и завершился вничью раздельным решением судей. Второй бой состоялся в октябре 2021 года в турнире AMC Fight Nights 105 — тогда победу техническим нокаутом одержал Минеев.

Магомед Исмаилов
Федор Емельяненко
ММА
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