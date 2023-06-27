Майкл Чендлер: «Подерусь с Конором в ближайшие шесть месяцев»

Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) уверен, что его поединок с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) состоится.

«Конор [Макгрегор] вернется. Я не думаю, что он хочет запятнать свое наследие, решив участвовать в шоу Ultimate Fighter, согласиться на бой со мной, а потом отказаться. Он вернется. В любом случае я буду продолжать двигаться вперед. Я верю, что в ближайшие шесть месяцев я проведу бой с Конором, и это будет одно из самых больших событий в истории, и я выйду на бой и нокаутирую его в первых двух раундах», — сказал Чендлер в интервью Даниэлю Кормье (23-3).

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.