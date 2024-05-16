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Александр Емельяненко: «Харитонов пивко любит попивать, брюхо себе отрастил»

Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Емельяненко (28-9) в интервью «СЭ» раскритиковал Сергея Харитонова (35-9), подчеркнув, что ему не интересен с ним бой.

— Сергей Харитонов... Насколько это актуальный соперник для вас сейчас?

— Да забудьте уже про Харитонова. Если бы ты сейчас не вспомнил про Харитонова, его бы и не вспомнил вообще давно уже никто. Пропал где-то, сидит, побухивать сейчас начал, пивко любит попивать, брюхо себе опять отрастил. Плюс ко всему я знаю, что он любит в Белоруссию умотаться, в казино играть. И для тебя это не секрет, и ни для кого это не секрет из бойцовского мира, он все гонорары там свои спускает, он не тренируется, бухает, сидит в казино, спускает деньги. Когда у него где был последний бой? Где он дрался?

— Скоро будет, между прочим, через десять дней.

— Ну видишь, вот опять же, это освещаешь ты. Даже меня, бойца, ставишь в курс. Ты сообщаешь публике через это интервью, что через десять дней у него будет бой. Кто еще об этом бое знает? Кроме тех, кто этим занимается.

— Ну, там такой, конечно, промоушн достаточно локальный, то есть не то что прям будет греметь. Но бой будет.

— Да, и с Сережей опять же рассчитаются фишками для казино, и поедет он опять в Белоруссию сидеть дальше, набивать свое жирное брюхо.

Харитонов подерется с Маркусом Винисиусом (11-5) 25 мая в Батуми, Грузия.

Емельяненко в прошлом бою победил блогера Евгения Ершова 26 мая 2023-го в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Емельяненко
Сергей Харитонов
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