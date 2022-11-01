Боец ММА Александр Писарев умер в возрасте 33 лет

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Писарев умер в возрасте 33 лет в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.

Смерть Писарева наступила во сне. По предварительной версии, боец скончался от последствий пищевого отравления. Супруга бойца находится в больнице из-за проблем со здоровьем.

Писарев в ММА провел пять боев и одержал три победы при двух поражениях. Он участвовал в турнирах АМС Fight Nights Global и RCC. В своем последнем поединке в феврале 2020 года он уступил Максиму Усояну.