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ММА

Сегодня, 12:14

Боец ММА Александр Писарев умер в возрасте 33 лет

Александр Писарев.
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Писарев умер в возрасте 33 лет в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.

Смерть Писарева наступила во сне. По предварительной версии, боец скончался от последствий пищевого отравления. Супруга бойца находится в больнице из-за проблем со здоровьем.

Писарев в ММА провел пять боев и одержал три победы при двух поражениях. Он участвовал в турнирах АМС Fight Nights Global и RCC. В своем последнем поединке в феврале 2020 года он уступил Максиму Усояну.

Источник: https://tass.ru/sport/16212407
ММА
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