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Сегодня, 17:00

Олейник — о критике в адрес Емельяненко: «Одним или двумя поражениями нельзя испортить наследие»

Алина Савинова
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Боец ММА Алексей Олейник высказался о поражении россиянина Федора Емельяненко в последнем поединке в карьере.

«Одним или двумя поражениями нельзя испортить наследие. Можно, если пойдет какая-то систематика — выходишь и проигрываешь, выходишь и проигрываешь. И еще, если проигрываешь совсем никому — скандальным личностям с плохой репутацией, не бойцам. А если уступил сильному бойцу, то какая разница? Разве у Федора нет побед над известными соперниками? Он выигрывал у звезд и легенд, и таких побед было много. Федор проиграл десять боев подряд? Нет. Может быть, устал человек или мотивации нет. Или его технику просчитал соперник, поймав на ошибке. Я бы не сказал, что это порча наследия и что Федор позорится», — приводит «РБ Спорт» слова Олейника.

На турнире Bellator 290 американец Райан Бейдер нокаутировал 46-летнего россиянина в первом раунде спустя 2 минуты и 30 секунд после начала поединка. Бой прошел в ночь на 5 февраля в Инглвуде, США.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-olejnik-o-kritike-v-adres-fedora-emel-yanenko-nel-zya-isportit-nasledie-odnim-ili-dvumya-porazheniyami/
Алексей Олейник
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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