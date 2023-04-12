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Сегодня, 00:04

Боец ММА Семенов объяснил, почему Эномото будет тяжело в поединке со Шлеменко

Руслан Минаев
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Боец MMA Андрей Семенов считает, что Ясуби Эномото будет тяжело в бою с Александром Шлеменко.

«Шлеменко достаточно крепкий, терпеливый, выносливый боец. Чтобы победить, нужно обладать очень большими навыками мастерства. И фактор везения может быть. Это будет непросто», — цитирует Семенова РЕН ТВ.

Шлеменко (61-15) встретится с Эномото (22-14) по правилам кикбоксинга 21 апреля в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

В 2014 году Шлеменко победил Эномото единогласным решением судей в турнире в Москве.

Источник: РЕН ТВ
Александр Шлеменко
ММА
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