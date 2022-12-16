Гусейнов: «Мне интересно подраться с Александром Емельяненко, а не смотреть его»

Боец ММА Артур Гусейнов прокомментировал «СЭ» предстоящий бой Александра Емельяненко против Святослава Коваленко в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«На кого там смотреть? Мне интересно подраться с Александром Емельяненко, а не смотреть его. Почему наш бой еще не состоялся? Если вы, журналисты, будете писать и говорить, то он состоится», — сказал Гусейнов «СЭ».

Емельяненко в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который должен состояться сегодня, 16 декабря, в Москве, выйдет на бой против известного видеоблогера Святослава Коваленко.

Емельяненко в сентябре этого года в боксерском поединке встретился с Вячеславом Дациком на турнире Hardcore Boxing. Этот бой завершился поражением Александра нокаутом в начале первого раунда.

Артур Гусейнов — российский боец ММА, известный по выступлениям в EFC, Brave и M-1. Последний поединок провел против Александра Шлеменко в октябре 2021 года, где уступил «Шторму» единогласным решением судей.