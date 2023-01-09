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Сегодня, 10:03

Порье раскритиковал Уайта: «Ты никогда не должен поднимать руку на женщину»

Порье раскритиковал Уайта после того, как президент UFC ударил свою жену
Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легком дивизионе Дастин Порье (29-7) считает, что глава UFC Дана Уайт поступил неправильно, когда поднял руку на жену.

«Ты никогда не должен поднимать руку на женщину. Даже не знаю, какие последствия будут для тех, кто управляет таким большим бизнесом. Но это точно выглядит не очень хорошо», — сказал Порье Bloody Elbow.

Ранее в Сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.

Дана Уайт
Дастин Порье
ММА
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