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Сегодня, 21:38

Боец MMA Джефф Монсон принял ислам

Алина Савинова
Джефф Монсон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский боец MMA Джефф Монсон принял Ислам. Видео с церемонии в Москве в своем Telegram-канале опубликовал директор Института политических исследований Сергей Марков.

В 2015 году Монсон подал заявление о получении российского паспорта, сославшись на то, что чувствует себя «русским по духу». В 2018 году президент Владимир Путин предоставил ему российское гражданство.

В смешанных единоборствах Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью. В мае боец заявлял, что хочет завершить карьеру в 2024 году.

Джефф Монсон
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