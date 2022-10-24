Монсон не думает, что поражение Яна в бою против О`Мэлли имеет политический подтекст

Боец ММА Джефф Монсон прокомментировал результат боя Петра Яна и Шона О`Мэлли на турнире UFC 280.

«Без понятия, как судьи отдали победу О'Мэлли. Но, к сожалению, если ты не уложил противника в нокдаун, тебе придется принять решение рефери. Не думаю, что это был какой-то политический ход, просто судьи плохо выполнили свою работу», — цитирует Монсона РЕН ТВ.

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.