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Сегодня, 11:55

Монсон: «Махачев заслужил титул, это был нокаут века»

Монсон поделился мнением о бое Махачева и Оливейры
Руслан Минаев

Боец ММА Джефф Монсон прокомментировал результат чемпионского боя за пояс в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой на UFC 280.

«Я был уверен, что Ислам победит, но как-то более расчетливо; что он будет контролировать бой даже с учетом того, что удар у него не такой сильный, как у Оливейры. Но получилось, что он выиграл одним удушением. Честно говоря, я удивлен. Нокаут — это фишка Оливейры, но это был нокаут века, он заслужил титул», — цитирует Монсона РЕН ТВ.

Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в легком весе. До него из россиян в этой весовой категории титулом обладал лишь Хабиб Нурмагомедов.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1038093-monson-nazval-nokautom-veka-pobedu-makhacheva-nad-oliveiroi
Джефф Монсон
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
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