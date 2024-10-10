Боец ММА Ершов заявил, что сторона Емельяненко отказалась от обещанного реванша

Известный блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов рассказал, что представители Александра Емельяненко обещали ему матч-реванш, однако затем отказались.

«Я хочу провести реванш, и мне он был обещан, но они по итогу соскочили», — приводит слова Ершова «Газета.Ru».

Ершов и Емельяненко встретились в поединке по правилам ММА в мае 2023 года. Блогер владел инициативой большую часть встречи и успешно пробивал защиту Емельяненко. В начале второго раунда Ершов повалил ветерана на настил, однако затем попался на болевой прием и сдался.