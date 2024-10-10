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Сегодня, 19:28

Боец ММА Ершов заявил, что сторона Емельяненко отказалась от обещанного реванша

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов рассказал, что представители Александра Емельяненко обещали ему матч-реванш, однако затем отказались.

«Я хочу провести реванш, и мне он был обещан, но они по итогу соскочили», — приводит слова Ершова «Газета.Ru».

Ершов и Емельяненко встретились в поединке по правилам ММА в мае 2023 года. Блогер владел инициативой большую часть встречи и успешно пробивал защиту Емельяненко. В начале второго раунда Ершов повалил ветерана на настил, однако затем попался на болевой прием и сдался.

Источник: «Газета.Ru»
Александр Емельяненко
Евгений Ершов
ММА

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