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Сегодня, 13:30

Харитонов: «Когда Дивнич вышел против постройки мечети, это было разжигание межнациональной розни»

Давид Хачатрян
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Российский боец Сергей Харитонов (34-8) раскритиковал Максима Дивнича, который выступил против строительства мечети в Москве. Его протест был вызван планами строительства мечети на 60 тысяч человек в районе Косино-Ухтомский, на месте Святого Православного озера.

«Помнишь, когда Дивнич вышел против постройки мечети? Одна сторона вышла против другой, сразу межнациональный конфликт. Чеченцы, дагестанцы против этого Дивнича выступили. Зачем эти ситуации создавать? Этой ситуации вообще не должно быть. Мое мнение, что это публичное выступление — это уже было начало межнационального конфликта. Это должно было быть тихо, аккуратно и решаться через органы. Органам нужно было на это внимание обратить, а тут началось. А это уже межнациональный конфликт, это уже разжигание межнациональной розни. И сейчас эти Дивничи, мол, мы отвоевали, мечеть не построили. Это нехорошая история», — сказал Харитонов «СЭ».

Дивнич выразил свою позицию в социальных сетях, аргументируя ее тем, что строительство такого крупного религиозного объекта на святом православном месте недопустимо и может нарушить баланс свободы вероисповедания.

Сергей Харитонов
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