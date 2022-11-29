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Сегодня, 19:20

Боец из Казахстана поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Иваном Штырковым

Иван Шитик
Корреспондент
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Боец ММА из Казахстана Асылжан Бакытжанулы поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Иваном Штырковым.

«Под Ивана подготовить какие-то фишки по времени не получилось, потому что за три недели мы получили этот бой. Но в целом я думаю, что багаж, который у меня есть, будет достаточным. Естественно, мы пересмотрели все бои, учли минусы-плюсы, будем стараться работать, сделать отлично свою работу.

Ивана Штыркова как бойца я очень уважаю. Это спортсмен мирового уровня. У него очень огромная фан-база, это меня заряжает и мотивирует.

Я планирую победить, а как достанется эта победа — по очкам или досрочно — мне не важно», — сказал Асылжан РЕН ТВ.

Иван Штырков и Асылжан Бакытжанулы выйдут на ринг в соглавном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном бою вечера сойдутся Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1051484-nastroen-lish-na-pobedu-asylzhan-nazval-tsel-poedinka-so-shtyrkovym
Иван Штырков
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