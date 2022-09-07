Боец ММА Глухов назвал условие для проведения реванша с Газаевым

Боец из Латвии Константин Глухов назвал условие для проведения долгожданного матча-реванша с Михаилом Газаевым, первый поединок с которым завершился скандалом.

«Интересен ли мне матч-реванш с ним? Я же всегда говорил, что матч-реванш — это нормально, давай, — сказал Глухов «СЭ». — У меня спрашивали в интервью, и я всегда говорил, что мне интересен реванш, а не так, что я говорил о нем, когда он был в тюрьме. Я говорил, что готов подраться и в 2015, и в 2016. Всегда, когда спрашивали о самом серьезном бое, вспоминали о нем, я всегда отвечал: «Хорошо, давай. Без проблем».

Просто у меня такая ситуация, что я работаю больше для семьи. Сам тренируюсь, но от случая к случаю. Веду профессиональные и групповые тренировки. Не буду прибедняться, но с деньгами у меня действительно очень сложная ситуация. Нужно спонсора найти, чтобы на питание хотя бы нормально было. Питание не только на меня, но и на семью, чтобы я об этом не думал, а чисто сконцентрировался на подготовке. А так проблем нет".

«Мешает финансовая составляющая. Без проблем, только нужна подготовка. Просто выходить [в такой форме] как я сейчас против него, я считаю, что это неправильно. Я всегда говорил, что, если он хочет матч-реванш, то давай».

Их первый бой состоялся в ноябре 2013 года, и тогда из-за дисквалификации Глухова победу одержал его оппонент.

Газаев весь бой провел на настиле октагона, и это позволило ему избежать боя в стойке. В третьем раунде нервы Глухова не выдержали, и он ударил соперника ногой в голову, когда тот тремя точками касался земли. Итог: дисквалификация и победа Газаева.