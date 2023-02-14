Боец ММА Махно прокомментировал обвинения в адрес Ислама Махачева

Боец ММА Алексей Махно поделился мнением об обвинениях Ислама Махачева, которого подозревают в использовании капельниц перед боем с Алексом Волкановски.

«Это прецедент и конфликт. Волкановски и его команда имеют право на эту тему высказываться негативно. В этом нет ничего такого, никто не ставит запрещенные препараты. Просто это нельзя совсем. И можно понять сторону Волкановски, который сейчас ищет, к чему придраться», — цитирует Махно «РБ Спорт».