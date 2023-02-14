Боец ММА Махно прокомментировал обвинения в адрес Ислама Махачева

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Боец ММА Алексей Махно поделился мнением об обвинениях Ислама Махачева, которого подозревают в использовании капельниц перед боем с Алексом Волкановски.
«Это прецедент и конфликт. Волкановски и его команда имеют право на эту тему высказываться негативно. В этом нет ничего такого, никто не ставит запрещенные препараты. Просто это нельзя совсем. И можно понять сторону Волкановски, который сейчас ищет, к чему придраться», — цитирует Махно «РБ Спорт».
Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.