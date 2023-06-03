Боец ММА Мажидов — о спасении человека: «Это не героический поступок. Каждый бы так поступил»

Боец Hardcore FC Джахар Мажидов прокомментировал «СЭ» инцидент со спасением жизни человеку на кассе в одном из магазинов Санкт-Петербурга.

— Я не считаю, что это героический поступок. Каждый бы так поступил. Жизнь спас. Но каждый обязан так поступить. Люди рядом были просто в шоковом состоянии. Любой другой на моем месте тоже бы так поступил. Не вижу я в этом героического поступка. Но то, что люди рядом отошли, приводит в шок. Я задумываюсь, вдруг, не дай бог, у меня завтра тоже случится такая эпилепсия, меня тоже оставят на судьбу? Иногда посещают такие мысли.

— У вас первый раз в жизни такое произошло? Или были похожие ситуации?

— Да, первый раз в жизни. Я просто помню, что так делали. Что нужно на правый бок повернуть человека. Я делал все, что приходило в голову. Я был в шоковом состоянии. Не помню. Я просто передал человека медикам и ушел. С того момента, как он проснулся, мы пару секунд переговорили, я его передал и ушел.

Ранее РЕН ТВ опубликовал видео, в котором видно, что у покупателя в одном из магазинов Санкт-Петербурга внезапно случился приступ эпилепсии. Мажидов, оказавшийся в том же магазине, выбежал из-за прилавков, положил пострадавшего на бок и не дал ему задохнуться.