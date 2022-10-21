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Сегодня, 10:39

Боец ММА Михаил Малютин рассказал о мотивации Махачева перед боем с Оливейрой

Виктория Кравченко

Боец ММА Михаил Малютин рассказал об ожиданиях от боя UFC 280 за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

— Общался ли ты с Хабибом в последнее время? Есть ли информация из лагеря Ислама?

— С Хабибом общаюсь периодически. Когда идет лагерь, стараешься сильно не доставать вопросами подготовки, потому что и так куча людей все время звонят, спрашивают, одни и те же вопросы задают. Поэтому мы стараемся разговаривать на какие-то другие, отвлеченные темы.

Судя по той картинке, которую дают, думаю, что все в порядке, Ислам готов и мотивирован, если нет каких-то мелких травм. Но об этом, как правило, не знает никто, кроме самого узкого круга команды, чтобы эта информация не вытекла нигде, — рассказал Малютин Eurostavka.ru.

Главный поединок UFC 280 между Махачевым и Оливейрой пройдет завтра, 22 октября, в ОАЭ. Победитель противостояния станет чемпионом UFC в легком весе.

Источник: https://eurostavka.ru/news/other/islam-vyydet-tuda-umirat-boets-mma-i-drug-habiba-malyutin-o-motivatsii-mahacheva-pered-boem
Мартин Малютин
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