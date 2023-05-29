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ММА

29 мая, 23:38

Боец ММА Минеев рассказал, как поддерживает физическую форму в зоне СВО

Алина Савинова
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Российский боец ММА Владимир Минеев ответил на вопрос, как тренируется, находясь в зоне СВО.

«Поддерживать физическую форму полноценно, конечно же, не получается. Все-таки это зона боевых действий. Но хорошо, что удалось найти ребят-единомышленников. Среди нас есть и мастера спорта, особенно по армейскому рукопашному бою. Вместе с ними и тренируюсь. Просыпаемся пораньше, идем бегать. Еще сварили себе кувалду и поставили шину, наносим по ней удары. Спортивный опыт позволяет проявлять находчивость и тренироваться с тем, что мы имеем под рукой», — цитирует Минеева RT.

В ноябре боец сообщил, что берет паузу в карьере в связи с подготовкой для отправки в зону проведения СВО в качестве добровольца.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1155045-mineev-forma-svo-sport
Владимир Минеев
ММА
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