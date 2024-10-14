Боец ММА Монсон женился в Уфе по мусульманскому обряду

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в октябре женился по нормам ислама.

Жена спортсмена Екатерина рассказала, что венчание (никах) было совершено в главной мечети Уфы.

«Мы поженились по мусульманским обычаям в одной из мечетей Уфы 7 октября. Поскольку мы с Джеффом не выносим личную жизнь на публику, то обряд венчания проходил довольно скромно. А торжественную свадьбу с многочисленными гостями планируем провести в 2025 году, скорее всего, весной», — приводит РИА «Новости» слова супруги Монсона.

Девушка также рассказала, что они хотят завести одного ребенка.

Монсон в июне принял ислам в Москве. Церемония состоялась во время торжественного приема по случаю праздника Курбан-байрам, который организовал Европейский мусульманский форум.

Боец родился в городе Сент-Пол, расположенном в штате Миннесота (США). В 2015 году он подал заявление о получении российского паспорта, сославшись на то, что чувствует себя «русским по духу». В 2018 году президент Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство.