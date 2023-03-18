Боец ММА Саидов умер после кровоизлияния в мозг

Боец смешанного стиля (ММА) Мухаммадали Саидов умер после травмы, которую получил на тренировке, сообщает ТАСС.

Сообщается, что 29-летний спортсмен получил повреждение во время спарринга, началось кровоизлияние в мозг. Боец находился в коме, его жизнь сохранял только аппарат жизнеобеспечения. Спустя некоторое время врачи сообщили, что ничего не могут сделать и отключили его.

Саидову было 29 лет. У него осталось четверо детей. В ММА он одержал две победы и не потерпел ни одного поражения.