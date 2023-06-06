Шон Стрикленд будет помогать Алексу Перейре учить английский язык

Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-2) заявил, что будет готовиться к бою с экс-чемпионом в полутяжелом весе Яном Блаховичем (29-9) с Шоном Стриклендом (26-5).

«Я предоставляю тебе свежие новости прямо сейчас, Ариэль, — сказал переводчик Перейры в эфире The MMA Hour. — Он (Перейра. — Прим. «СЭ») ни на кого не держит зла. Шон Стрикленд приедет на одну неделю, чтобы потренироваться с ним на следующей неделе, для следующего боя. Да, Шон Стрикленд приедет в Дэнбери, штат Коннектикут. Он (Перейра. — Прим. «СЭ») говорит, что будет учить английский с Шоном Стриклендом.

Он (Стрикленд. — Прим. «СЭ») немного сумасшедший, но он хороший парень. Понимаете, о чем я? Он критикует людей, но он всегда очень уважительно относится к Алексу, так что он очень желанный гость в нашей команде".

Перейра нокаутировал Стрикленда в первом раунде 2 июля 2022-го на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.

Блахович и Перейра подерутся в со-главном событии UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.