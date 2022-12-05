Штырков — о Минееве: «Он хотел заехать к нам через подколы. Мне такие шутки не нравятся»

Российский полутяжеловес Иван Штырков порассуждал на тему гипотетического противостояния с чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.

«Минеев против Штыркова — бой-пушка? Может быть, пушка, но ее заряжать не буду, — сказал Штырков «СЭ». — Если Вова не научится нормально разговаривать с людьми... Нет, с кем-то он, может, и нормально разговаривает. Я не говорю, что он всем грубит. Я от многих ребят слышал, что Вова — нормальный парень, может адекватно реагировать на какие-то вещи и общаться, но что с руководством нашего промоушена, что когда он хотел заехать к нам через подколы меня, не зная меня и не общаясь со мной, и делает он это неграмотно... Мне такие шутки не нравятся. Вова мог спокойно позвонить мне, выйти на меня, сказать: «Как тебе наше противостояние?» — и мы бы качнули. Зачем ты... Мы же не дети, не мальчики. Мы взрослые русские бойцы с самоуважением... Ты там на непонятных трештоках хочешь заехать сюда. Давай я так же скажу, что я с тобой не буду драться даже если это будет интересно всем. И все. Он просто не получит никогда своих денег, подравшись со мной. Тут же все легко и просто делается. Не все же можно решить хайпом и деньгами. Есть определенные межличностные отношения, мораль, которую нужно соблюдать».

«Мне без разницы, какая будет афиша, Штырков — Минеев, громко или нет, — продолжил он. — У меня на первом месте всегда уважение. Никто ко мне ни разу не проявил неуважения, и я к кому-либо по спорту или по жизни. Особенно спортсмены. С чего он решил, что он может себя так вести? Или что-то еще, грубо говоря, иметь с этого. Нет, так не пойдет».

В последнем поединке, который состоялся 3 декабря в турнире RCC 13 в Екатеринбурге, Штырков единогласным решением судей победил казахстанца Асылжана Бакытжанулы.