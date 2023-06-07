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Сегодня, 14:49

Сулумов: «Готов подраться с Пираевым и Хамитовым по кикбоксингу»

Мария Гусева
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Боец ММА Магомед Сулумов рассказал о желании провести поединок по боксу или кикбоксингу против Марифа Пираева и Куата Хамитова.

«Мариф Пираев медийный, но толстенький, — цитирует MMA.Metaratings.ru Сулумова. — Он не сделает легкий вес. Но я готов подняться в 77 кг и дать бой ему или Куату Хамитову по кикбоксингу. С этими ребятами я готов побиться. Камил сейчас делает турниры по кикбоксингу, а наш бой с Марифом в Москве или с Куатом в Казахстане мог бы стать главным событием турнира. Но даже если они сделают 70 кг, не думаю, что должны сразу драться за титул, потому что у них нет победной серии. Я базовый самбист, но считаю себя сбалансированным бойцом. Ради такого боя почему бы не попробовать. Я и по боксу готов сразиться с этими ребятами. Будет глупо проводить первый или второй по кикбоксингу с профессиональным представителем этого вида спорта, но с таким же бойцом ММА, как я, мне не составит труда подготовиться и подвестись к этому поединку, поэтому готов принять любой большой бой по этим правилам».

Магомед Сулумов провел 11 поединков в ММА и одержал 9 побед. 24 июня в турнире Fight Nights в Москве он проведет бой с Ахмедом Алиевым за вакантный титул чемпиона Fight Nights в легком весе.

Источник: Metaratings.ru
ММА
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