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Боец ММА Василевский: «Психушка — невеселая история. Лучше туда не попадать»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Боец ММА Вячеслав Василевский рассказал о причинах госпитализации в психиатрическую больницу.

«Я в психушке недавно лежал для того, чтобы получить необходимую информацию, — приводит слова Василевского Legalbet. — Я туда внедрился под видом человека, у которого было раздвоение личности. Во мне жили несколько персонажей. Я это проделал, чтобы показать душевное расстройство. Было интересно пообщаться с пациентами. Скрытую камеру устанавливал, чтобы нужные сведения достать. Психушка — невеселая история. Кто-то там оказался из-за стрессов, жизненных ситуаций, у кого-то какая-то беда не от хорошей жизни. Послевкусие грустное. Лучше туда не попадать».

35-летний Василевский одержал 36 побед в ММА (14 — нокаутом) и потерпел 9 поражений (4 — нокаутом).

Источник: Legalbet
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