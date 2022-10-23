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Сегодня, 09:10

Василевский: «Вряд ли кто-то сможет победить Махачева в легком весе»

Василевский оценил перспективы нового чемпиона UFC в легком весе Махачева
Руслан Минаев

Боец ММА Вячеслав Василевский оценил перспективы нового чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«Конечно, я предсказывал победу Махачева. Причем с доминированием, но настолько успешное выступление для меня стало неожиданностью. Я еще думал, что со стороны Ислама будет разведка, а он сразу пошел в бой и наносил четкие удары, которые лишили уверенности и убавили веры в себя у Оливейры.

Судя по сегодняшнему состоянию Ислама, в легком весе кто-то да может составить ему конкуренцию, но победить — вряд ли», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

Махачев в главном поединке на турнире UFC 280 победил Чарльза Оливейру. 31-летний россиянин завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-maxacevu-v-legkom-vese-mogut-sostavit-konkurenciyu-no-ne-pobedit-51887/
Ислам Махачев
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