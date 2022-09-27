Мохаммед Хейбати: «У Чурчаева был боевой пистолет»

Боец Мохаммед Хейбати прокомментировал конфликт с Шовхалом Чурчаевым, вспомнив, как он угрожал ему пистолетом на одном из подкастов.

«Если бы он не вытащил пистолет, я бы не напал на него, — сказал Хейбати в интервью «СЭ». — Он вытащил пистолет. Со мной [был] племянник 15-16 лет. Это же ребенок. Ему даже нет 18 лет. Вторую дверь открыли, и его друзья были за дверью. Я говорю: «Ничего себе». Они же газуют. Они говорят: «Пусть он извинится». Я говорю: «Иди на хрен». Я ему в лицо сказал, что ты будешь об этом очень жалеть. Он же сказал: «Я вылетаю в Иран и там так буду делать». Давай. Если духа хватает, делай. Какой гангстер? Он не гангстер. Скоро увидимся.

Был ли у него пистолет игрушечным? Я два года служил в армии и хорошо в этом разбираюсь. У игрушечного пистолета такого звука нет. Пистолет был боевой, пули были ненастоящие. Я хорошо знаю боевой и игрушечный [пистолет]. Если бы я вытащил пистолет, клянусь, я бы стрелял. У нас в Иране, раз вытащил [пистолет], тогда до конца [действуй]".

Конфликт между бойцами произошел 21 августа в Москве, когда они записывали подкаст. В один момент Чурчаев достал пистолет и направил его на Хейбати, заставляя его встать на колени и извиниться.