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Сегодня, 10:27

Тагир Уланбеков: «С Умаром Нурмагомедовым у нас бывают жесткие спарринги»

Тагир Уланбеков заявил, что его последняя победа на UFC является заслугой Умара Нурмагомедова
Давид Хачатрян
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31-летний боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков (14-2) заявил, что его победа над Натаном Манессом (14-3) — это во многом заслуга его спарринг-партнера Умара Нурмагомедова (15-0).

«Мы с Умаром тренируемся вместе 10 лет, — приводит слова Уланбекова MMA Junkie. — Каждый раз, когда я прихожу в зал, мы становимся с ним в пару, и у нас бывают жесткие спарринги. Умар мне помогал, подсказывал, так как он уже дрался с этим соперником. Знал, что пройдет против него. Можно сказать, что Умар ставил мне план на бой».

Уланбеков победил Манесса сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 5 ноября на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе, США.

Тагир Уланбеков
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
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