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Сегодня, 17:32

Фомич — о поединке с Хановым: «У нас будет очень крутой и яркий бой»

Алина Савинова
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Боец Олег «Фомич» Фомичев по прозвищу «Фомич» рассказал, что думает о своем предстоящем сопернике Марселе Ханове.

«Я к каждому своему сопернику отношусь только с уважением. Марсель — обычный, скромный парень. Мне нравится, что он ведет себя хорошо без громких слов. Такое поведение я приветствую. Он нормальный парень, хороший спортсмен и хороший боец. Считаю, что у нас будет очень крутой и яркий бой.

Что касается сильных сторон, у него тяжелый удар, как у всех в тяжелом весе. Он сильно попадал ребятам, они падали. Но более конкретно могу сказать о нем только после боя. Я не верю картинке и считаю, что надо это почувствовать на себе», — цитирует Фомичева Metaratings.ru слова Фомичева.

Фомичев и Ханов проведут бой 17 февраля. Их встреча возглавит турнир Top Dog 19.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/fomich-s-khanovym-u-nas-budet-ochen-krutoi-i-yarkii-boi-227526/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
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