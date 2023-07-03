Тактаров отреагировал на смерть Баранова: «Мы все копировали его манеру бросков и умение бороться»

Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть трехкратного чемпиона мира по самбо Николая Баранова.

«Для меня он был вторым тренером. Первый тренер, Виталий Михайлов, умер год назад, — сказал Тактаров «СЭ». — Я созвонился с Александром Дунаевым, мы с ним вместе тренировались. Он был самым прилежным и близким учеником Николая Владимировича Баранова. Каким-то повторением его можно считать и Колю Игрушника. Они с Дунаевым больше всего отражали своего тренера. Не было никаких физических данных от рождения, все было достигнуто своим трудом. Я был первым варягом в кстовской школе самбо. Никого не приглашали. А я нормативы Мастера Спорта выполнил, переучитывался с дзюдо на самбо и в партере научился бороться именно там. Мы все копировали манеру бросков и умение бороться Баранова. Получается, что у меня и тренеров в живых не осталось... Теперь только самому тренировать».

Также Тактаров рассказал о жизненном уроке, полученном от Николая Баранова.

«Помню была история, когда я хотел получить комплимент от тренера. Я не пил, не курил, занимался по восемь часов в день, а результатов не было. Надеялся получил какой-то комплимент. А Баранов посмотрел на меня и сказал: «Ты тренируйся». И весь этот ответ был для меня объемные. Эта фраз олицетворяла Баранова на 99 процентов. То есть у каждого свое время. Труд все равно будет доминировать над талантом. Терпение и труд все перетрут, как говорится в пословице», — добавил Тактаров.

Трехкратный чемпион мира Николай Баранов умер в понедельник, 3 июля, в возрасте 70 лет, сообщается на сайте Всероссийской федерации самбо. Причины смерти не уточняются.

Баранов также дважды становился чемпионом Европы, выигрывал Спартакиаду народов СССР, был заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером России.