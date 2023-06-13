Боец ONE FC Аллазов: «Общий уровень кикбоксинга в Китае выше среднего, этот вид популяризируется в стране»

Боец ONE FC Чингиз Аллазов рассказал о развитии кикбоксинга в Китае в преддверии Кубка ШОС, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Главным поединком турнира станет бой россиянина Влада Туйнова и китайца Тана Хаофенга.

«В Китае этот вид спорта популяризируется. В ONE сейчас достаточно китайцев. Могу выделить, что у них свой индивидуальный стиль: они постоянно в режиме, они войны, ждут удар, чтобы отправить в нокаут. Общий уровень кикбоксинга в Китае выше среднего. Сейчас есть первые большие звезды, которые за собой подтянут других. Думаю, что мы увидим в главном бою, как китаец будет идти до конца!» — сказал Аллазов в интервью телеканалу «Udar».

Кубок ШОС состоится в Санкт-Петербурге в четверг, 15 июня.