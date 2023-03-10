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Сегодня, 11:22

Боец ONE FC Артем Белах оценил форму Яна перед боем с Двалишвили

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец ONE FC Артем Белах поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка в турнире UFC между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Я считаю, что Петр в отличных кондициях. Он готов как никогда. Он голоден после досадных неудач. Я считаю, что Петр Ян выйдет в октагон и сделает свою работу на пять баллов. Ему привычно драться против борцов, поэтому я думаю, что против Мераба у него не будет никаких проблем. Ставлю на победу Петра Яна нокаутом, и я в этом уверен», — приводит слова Белаха «Спорт День за Днем».

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/boets-one-fc-artem-belakh-tsenil-formu-petra-yana-pered-boem-s-merabom-dvalishvili
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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