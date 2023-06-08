Фрейманов: «Дариуш может достать Оливейру в стойке и закончить бой досрочно»

Боец One FC Илья Фрейманов оценил шансы в поединке между Чарльзом Оливейрой и Бенейлом Дариушем.

— Почему-то думаю, что Дариуш может достать Оливейру в стойке и закончить бой досрочно. Чарльз может пропустить с рук, с дальней от левши Дариуша. Бразилец плохо защищается и много пропускает, — цитирует «РБ Спорт» Фрейманова.

— И уже не спасется как раньше?

— Все может быть, но риск велик. Он в каждом бою падал в нокдаун. В прошлом бою после такого он не выиграл.

— Какие шансы у Дариуша в чемпионском бою против Ислама Махачева?

— На первый взгляд, там более равные шансы. Навыки для победы есть как у одного, так и у другого, потенциально хороший равный бой

Дариуш подерется с Оливейрой 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.