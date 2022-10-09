Боец, победивший Махачева, рассказал, почему он ставит на Оливейру

39-летний бразилец Адриано Мартинс (28-12), сумевший нанести Исламу Махачеву (22-1) единственное в карьере поражение в 2015 году, считает Чарльза Оливейру (33-8) фаворитом в их противостоянии.

«Чарльз ничего не должен доказывать, — отметил Мартинс в интервью MMA Fighting. — Он дрался со всеми в полулегком и легком весах. Он 11 лет в UFC, и победил много сильных бойцов. Махачеву, который хоть и сильный боец, способный в будущем стать чемпионом, еще многое предстоит доказать.

Я смотрел бой Махачева с Тьяго Мойзесом. Он легко его побил, продержав весь бой у сетки. Я вижу, как Махачев эволюционирует как спортсмен, и я думаю, что он представляет опасность. Но я считаю Чарльза фаворитом, потому что он чемпион. В последнее время он дрался со всеми сильными бойцами, и всех их он победил.

Похож ли Махачев на Хабиба? Не думаю. Он дерется более осторожно. У него опасный стиль, и он не дурак на земле. Он, конечно, не представитель джиу-джитсу, но и не дурак. Он утомляет соперников, а затем их добивает. Чарльз же сразу навязывает свой темп и идет вперед до тех пор, пока не добьет врага. Оливейра непредсказуемый, он может нокаутировать [Махачева], может провести болевой, может выдержать удары [и вернуться]. Я бы поставил на Чарльза".

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.