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Сегодня, 16:34

Фахретдинов: «В UFC мне предлагали бой 11 марта. Мы отказались, так как соперником был «свой» человек»

Алина Савинова
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Боец полусреднего дивизиона UFC Ринат Фахретдинов ответил на вопрос о потенциальных поединках в промоушене.

«До Рамадана хочу выступить в борцовской лиге Али Багаутинова «Wolnik». В UFC мне предлагали бой 11 марта, но по определенным причинам мы отказались, так как соперником был «свой» человек. Есть один парень — Брайан Барбарена, он в рейтинге выше меня. Я хотел бросить ему вызов в хорошей манере: «Мы два бородача, давай решим, кто сильнее». Кроме того, я бы подрался с Ренди Брауном», — цитирует Фахретдинова Metaratings.ru.

На счету российского бойца 20 побед и одно поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/fakhretdinov-ufc-predlozhil-boi-so-svoim-chelovekom-228852/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
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