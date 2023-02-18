Фахретдинов: «В UFC мне предлагали бой 11 марта. Мы отказались, так как соперником был «свой» человек»

Боец полусреднего дивизиона UFC Ринат Фахретдинов ответил на вопрос о потенциальных поединках в промоушене.

«До Рамадана хочу выступить в борцовской лиге Али Багаутинова «Wolnik». В UFC мне предлагали бой 11 марта, но по определенным причинам мы отказались, так как соперником был «свой» человек. Есть один парень — Брайан Барбарена, он в рейтинге выше меня. Я хотел бросить ему вызов в хорошей манере: «Мы два бородача, давай решим, кто сильнее». Кроме того, я бы подрался с Ренди Брауном», — цитирует Фахретдинова Metaratings.ru.

На счету российского бойца 20 побед и одно поражение.